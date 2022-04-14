Tokenomik Velvet AI (VELAI)

Lihat cerapan utama tentang Velvet AI (VELAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Velvet AI (VELAI) Maklumat

Velvet AI is an advanced cryptocurrency trading system powered by artificial intelligence, currently tracking over 10,000 EVM wallets for trend analysis and early token detection. The platform provides AI-driven security analysis at the smart contract level to identify potential scams and assess trading risks based on liquidity metrics.

The ecosystem features a sophisticated terminal interface delivering real-time trading signals across ETH, Base, Arbitrum, and Avalanche networks. $VELAI token holders benefit from a 50/50 revenue sharing model through staking, with proceeds split between treasury growth and holder rewards.

https://velvetai.xyz

Velvet AI (VELAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Velvet AI (VELAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 428.95K
Jumlah Bekalan:
$ 1.11B
Bekalan Edaran:
$ 1.11B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 428.95K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00599055
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00038768
Tokenomik Velvet AI (VELAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Velvet AI (VELAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VELAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VELAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VELAI, terokai VELAI harga langsung token!

VELAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju VELAI? Halaman ramalan harga VELAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.