Vendetta (VDT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00345601 24J Tinggi $ 0.00346495 Sepanjang Masa $ 0.537905 Harga Terendah $ 0.00335617 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -0.07% Perubahan Harga (7D) -8.00%

Vendetta (VDT) harga masa nyata ialah $0.00345989. Sepanjang 24 jam yang lalu, VDT didagangkan antara $ 0.00345601 rendah dan $ 0.00346495 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VDT sepanjang masa ialah $ 0.537905, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00335617.

Dari segi prestasi jangka pendek, VDT telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -0.07% dalam 24 jam dan -8.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vendetta (VDT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.53K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 345.79K Bekalan Peredaran 12.59M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Vendetta ialah $ 43.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VDT ialah 12.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 345.79K.