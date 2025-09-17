Veno ETH (VETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,425.14 $ 4,425.14 $ 4,425.14 24J Rendah $ 4,544.04 $ 4,544.04 $ 4,544.04 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,425.14$ 4,425.14 $ 4,425.14 24J Tinggi $ 4,544.04$ 4,544.04 $ 4,544.04 Sepanjang Masa $ 4,961.26$ 4,961.26 $ 4,961.26 Harga Terendah $ 1,400.82$ 1,400.82 $ 1,400.82 Perubahan Harga (1J) -0.72% Perubahan Harga (1D) -0.58% Perubahan Harga (7D) +4.38% Perubahan Harga (7D) +4.38%

Veno ETH (VETH) harga masa nyata ialah $4,500.58. Sepanjang 24 jam yang lalu, VETH didagangkan antara $ 4,425.14 rendah dan $ 4,544.04 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VETH sepanjang masa ialah $ 4,961.26, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,400.82.

Dari segi prestasi jangka pendek, VETH telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, -0.58% dalam 24 jam dan +4.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Veno ETH (VETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Bekalan Peredaran 424.30 424.30 424.30 Jumlah Bekalan 424.3022740701233 424.3022740701233 424.3022740701233

Had Pasaran semasa Veno ETH ialah $ 1.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VETH ialah 424.30, dengan jumlah bekalan sebanyak 424.3022740701233. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.91M.