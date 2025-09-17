Veno Finance Harga (VNO)
-0.55%
-3.65%
-22.71%
-22.71%
Veno Finance (VNO) harga masa nyata ialah $0.01808911. Sepanjang 24 jam yang lalu, VNO didagangkan antara $ 0.01804651 rendah dan $ 0.01887973 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VNO sepanjang masa ialah $ 0.521713, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01111337.
Dari segi prestasi jangka pendek, VNO telah berubah sebanyak -0.55% sejak sejam yang lalu, -3.65% dalam 24 jam dan -22.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Veno Finance ialah $ 9.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VNO ialah 516.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1884482758.253017. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.06M.
Pada hari ini, perubahan harga Veno Finance kepada USD adalah $ -0.00068547316014258.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Veno Finance kepada USD adalah $ +0.0025877846.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Veno Finance kepada USD adalah $ +0.0015654623.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Veno Finance kepada USD adalah $ +0.00431113725855921.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00068547316014258
|-3.65%
|30 Hari
|$ +0.0025877846
|+14.31%
|60 Hari
|$ +0.0015654623
|+8.65%
|90 Hari
|$ +0.00431113725855921
|+31.29%
Veno is a liquid staking protocol where you can stake your CRO and receive the auto-compounding, yield-bearing receipt token LCRO. The LCRO token is designed to maximize composability. Just by owning LCRO, you automatically accrue the CRO staking yield value in your LCRO token; LCRO can thus be used freely across the Cronos DeFi ecosystem. Veno’s liquid staking token LCRO offers the most extensive, lowest cost, and most reliable method of utilizing your staked CRO. We are a vertically integrated liquid staking protocol, maximizing the reliability and efficiency of our service; allowing us to provide a price-competitive service in the long term; - Cost savings are achieved by leveraging our own node infrastructure and/or infrastructure of our partners - Reliability is achieved with our enterprise-grade node set-up and deep expertise in running node infrastructure - We also have an insurance module that will help to secure user funds in the unlikely event of a slashing penalty We will aim to maximize the adoption and utility of our tokens across the ecosystem, and we are working with some of the largest ecosystem partners to make this happen; - We want to maximize the liquidity of LCRO in the Cronos Ecosystem and beyond, attracting the largest amount of capital, and attaining the lowest spread, with our high reliability and low-fee promises - LCRO is an auto-compounding yield-bearing token to maximize composability - We can further maximize user liquidity by providing a tradeable NFT after user unstakes their CRO
Berapakah nilai Veno Finance (VNO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Veno Finance (VNO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Veno Finance.
Semak Veno Finance ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Veno Finance (VNO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VNO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
