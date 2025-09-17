Veno USD (VUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.994282 $ 0.994282 $ 0.994282 24J Rendah $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.994282$ 0.994282 $ 0.994282 24J Tinggi $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Sepanjang Masa $ 1.092$ 1.092 $ 1.092 Harga Terendah $ 0.90303$ 0.90303 $ 0.90303 Perubahan Harga (1J) -0.29% Perubahan Harga (1D) -0.43% Perubahan Harga (7D) -0.75% Perubahan Harga (7D) -0.75%

Veno USD (VUSD) harga masa nyata ialah $0.996926. Sepanjang 24 jam yang lalu, VUSD didagangkan antara $ 0.994282 rendah dan $ 1.007 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VUSD sepanjang masa ialah $ 1.092, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.90303.

Dari segi prestasi jangka pendek, VUSD telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, -0.43% dalam 24 jam dan -0.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Veno USD (VUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Bekalan Peredaran 3.49M 3.49M 3.49M Jumlah Bekalan 3,504,839.788303881 3,504,839.788303881 3,504,839.788303881

Had Pasaran semasa Veno USD ialah $ 3.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VUSD ialah 3.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3504839.788303881. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.49M.