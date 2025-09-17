Apakah itu Vent Finance (VENT)

VENT is the first full-stack Cardano-Polygon community launchpad ecosystem that enables sustainable growth. The platform will open up new investment opportunities and make DeFi accessible to everyone. Combining simplicity, security, and transparency, VENT aims to reset the world's expectations of what a decentralized launchpad is and help evolve the reputation and maturity of the DeFi space and crypto ecosystem as a whole. VentUp Launchpad, the first offering within the platform is where founders share innovative blockchain projects with the communities that will join forces to fund them. - Platform-level identity verification: simple, one-time process. - Customer support throughout all stages of registration, KYC, and investment. - Projects selected by the community and vetted by the team. - Flexible Fundraising Mechanisms (IDO, Private Rounds, ISPO) - Innovative P.A.S. (Point Allocation System) allocation mechanism to reward long-term holders, true community members while enabling new users to participate. - Social features that invite verified users to interact with each other and exchange ideas with project creators. - Secure environment for trusted partners and community members to transact. - Trusted entity & team in compliance with international regulations. - Transfer functionality to allow whitelists to be delegated to eligible members. - Project Support through Incubation Partners.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Vent Finance (VENT) Berapakah nilai Vent Finance (VENT) hari ini? Harga langsung VENT dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa VENT ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa VENT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Vent Finance? Had pasaran untuk VENT ialah $ 125.56K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VENT? Bekalan edaran VENT ialah 250.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VENT? VENT mencapai harga ATH sebanyak 1.18 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VENT? VENT melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan VENT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VENTialah -- USD . Adakah VENT akan naik lebih tinggi tahun ini? VENT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VENTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

