Venti ($VENTI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00250431$ 0.00250431 $ 0.00250431 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +8.56% Perubahan Harga (7D) +8.56%

Venti ($VENTI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $VENTI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $VENTI sepanjang masa ialah $ 0.00250431, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $VENTI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +8.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Venti ($VENTI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.79K$ 17.79K $ 17.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.63K$ 18.63K $ 18.63K Bekalan Peredaran 953.44M 953.44M 953.44M Jumlah Bekalan 998,435,508.077726 998,435,508.077726 998,435,508.077726

Had Pasaran semasa Venti ialah $ 17.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $VENTI ialah 953.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998435508.077726. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.63K.