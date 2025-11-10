Ventuals vHYPE Harga Hari Ini

Harga langsung Ventuals vHYPE (VHYPE) hari ini ialah $ 41.1, dengan 1.97% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VHYPE kepada USD penukaran adalah $ 41.1 setiap VHYPE.

Ventuals vHYPE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 69,530,390, dengan bekalan edaran sebanyak 1.69M VHYPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VHYPE didagangkan antara $ 39.34 (rendah) dan $ 41.29 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 49.9, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 34.37.

Dalam prestasi jangka pendek, VHYPE dipindahkan +0.65% dalam sejam terakhir dan -1.45% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ventuals vHYPE (VHYPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 69.53M$ 69.53M $ 69.53M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 69.53M$ 69.53M $ 69.53M Bekalan Peredaran 1.69M 1.69M 1.69M Jumlah Bekalan 1,693,769.881725753 1,693,769.881725753 1,693,769.881725753

Had Pasaran semasa Ventuals vHYPE ialah $ 69.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VHYPE ialah 1.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1693769.881725753. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 69.53M.