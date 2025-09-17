Vera (VERA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.681438$ 0.681438 $ 0.681438 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +8.85% Perubahan Harga (7D) +8.85%

Vera (VERA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VERA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VERA sepanjang masa ialah $ 0.681438, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VERA telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +8.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vera (VERA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.57K$ 37.57K $ 37.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 148.04K$ 148.04K $ 148.04K Bekalan Peredaran 253.75M 253.75M 253.75M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Vera ialah $ 37.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VERA ialah 253.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 148.04K.