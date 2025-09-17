VeraOne (VRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 117.5 24J Tinggi $ 119.67 Sepanjang Masa $ 119.99 Harga Terendah $ 41.55 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) +0.21% Perubahan Harga (7D) +0.85%

VeraOne (VRO) harga masa nyata ialah $118.6. Sepanjang 24 jam yang lalu, VRO didagangkan antara $ 117.5 rendah dan $ 119.67 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VRO sepanjang masa ialah $ 119.99, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 41.55.

Dari segi prestasi jangka pendek, VRO telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +0.21% dalam 24 jam dan +0.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VeraOne (VRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.26M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.26M Bekalan Peredaran 356.30K Jumlah Bekalan 356,296.55796329

Had Pasaran semasa VeraOne ialah $ 42.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VRO ialah 356.30K, dengan jumlah bekalan sebanyak 356296.55796329. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.26M.