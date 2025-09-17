Vericore (SN70) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.515072 24J Tinggi $ 0.588864 Sepanjang Masa $ 1.086 Harga Terendah $ 0.436815 Perubahan Harga (1J) -0.61% Perubahan Harga (1D) +9.05% Perubahan Harga (7D) +12.88%

Vericore (SN70) harga masa nyata ialah $0.572134. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN70 didagangkan antara $ 0.515072 rendah dan $ 0.588864 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN70 sepanjang masa ialah $ 1.086, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.436815.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN70 telah berubah sebanyak -0.61% sejak sejam yang lalu, +9.05% dalam 24 jam dan +12.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vericore (SN70) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.39M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.39M Bekalan Peredaran 2.41M Jumlah Bekalan 2,405,646.240880467

Had Pasaran semasa Vericore ialah $ 1.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN70 ialah 2.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2405646.240880467. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.39M.