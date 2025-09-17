Verida Token (VDA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00252496 $ 0.00252496 $ 0.00252496 24J Rendah $ 0.00270935 $ 0.00270935 $ 0.00270935 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00252496$ 0.00252496 $ 0.00252496 24J Tinggi $ 0.00270935$ 0.00270935 $ 0.00270935 Sepanjang Masa $ 0.11457$ 0.11457 $ 0.11457 Harga Terendah $ 0.002341$ 0.002341 $ 0.002341 Perubahan Harga (1J) -2.58% Perubahan Harga (1D) -6.11% Perubahan Harga (7D) -9.08% Perubahan Harga (7D) -9.08%

Verida Token (VDA) harga masa nyata ialah $0.00254186. Sepanjang 24 jam yang lalu, VDA didagangkan antara $ 0.00252496 rendah dan $ 0.00270935 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VDA sepanjang masa ialah $ 0.11457, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002341.

Dari segi prestasi jangka pendek, VDA telah berubah sebanyak -2.58% sejak sejam yang lalu, -6.11% dalam 24 jam dan -9.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Verida Token (VDA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 823.89K$ 823.89K $ 823.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Bekalan Peredaran 324.13M 324.13M 324.13M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Verida Token ialah $ 823.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VDA ialah 324.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.54M.