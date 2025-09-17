Lagi Mengenai VDA

Verida Token Logo

Verida Token Harga (VDA)

Tidak tersenarai

1 VDA ke USD Harga Langsung:

$0.00254186
$0.00254186$0.00254186
-6.10%1D
mexc
USD
Verida Token (VDA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:21:25 (UTC+8)

Verida Token (VDA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00252496
$ 0.00252496$ 0.00252496
24J Rendah
$ 0.00270935
$ 0.00270935$ 0.00270935
24J Tinggi

$ 0.00252496
$ 0.00252496$ 0.00252496

$ 0.00270935
$ 0.00270935$ 0.00270935

$ 0.11457
$ 0.11457$ 0.11457

$ 0.002341
$ 0.002341$ 0.002341

-2.58%

-6.11%

-9.08%

-9.08%

Verida Token (VDA) harga masa nyata ialah $0.00254186. Sepanjang 24 jam yang lalu, VDA didagangkan antara $ 0.00252496 rendah dan $ 0.00270935 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VDA sepanjang masa ialah $ 0.11457, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002341.

Dari segi prestasi jangka pendek, VDA telah berubah sebanyak -2.58% sejak sejam yang lalu, -6.11% dalam 24 jam dan -9.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Verida Token (VDA) Maklumat Pasaran

$ 823.89K
$ 823.89K$ 823.89K

--
----

$ 2.54M
$ 2.54M$ 2.54M

324.13M
324.13M 324.13M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Verida Token ialah $ 823.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VDA ialah 324.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.54M.

Verida Token (VDA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Verida Token kepada USD adalah $ -0.000165528019421651.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Verida Token kepada USD adalah $ -0.0002715860.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Verida Token kepada USD adalah $ -0.0007043402.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Verida Token kepada USD adalah $ -0.000329738949912211.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000165528019421651-6.11%
30 Hari$ -0.0002715860-10.68%
60 Hari$ -0.0007043402-27.70%
90 Hari$ -0.000329738949912211-11.48%

Apakah itu Verida Token (VDA)

$VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability. $VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Verida Token (VDA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Verida Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Verida Token (VDA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Verida Token (VDA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Verida Token.

Semak Verida Token ramalan harga sekarang!

VDA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Verida Token (VDA)

Memahami tokenomik Verida Token (VDA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VDA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Verida Token (VDA)

Berapakah nilai Verida Token (VDA) hari ini?
Harga langsung VDA dalam USD ialah 0.00254186 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VDA ke USD?
Harga semasa VDA ke USD ialah $ 0.00254186. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Verida Token?
Had pasaran untuk VDA ialah $ 823.89K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VDA?
Bekalan edaran VDA ialah 324.13M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VDA?
VDA mencapai harga ATH sebanyak 0.11457 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VDA?
VDA melihat harga ATL sebanyak 0.002341 USD.
Berapakah jumlah dagangan VDA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VDAialah -- USD.
Adakah VDA akan naik lebih tinggi tahun ini?
VDA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VDAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:21:25 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.