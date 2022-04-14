Tokenomik Verida Token (VDA)
Verida Token (VDA) Maklumat
$VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability.
$VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users.
Verida Token (VDA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Verida Token (VDA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Verida Token (VDA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Verida Token (VDA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token VDA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token VDA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik VDA, terokai VDA harga langsung token!
