Verified USD (USDV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 Harga Terendah $ 0.050014$ 0.050014 $ 0.050014 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.10% Perubahan Harga (7D) +0.10%

Verified USD (USDV) harga masa nyata ialah $0.100145. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDV didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDV sepanjang masa ialah $ 1.034, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.050014.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDV telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Verified USD (USDV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 60.65K$ 60.65K $ 60.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 60.65K$ 60.65K $ 60.65K Bekalan Peredaran 605.57K 605.57K 605.57K Jumlah Bekalan 605,570.249099 605,570.249099 605,570.249099

Had Pasaran semasa Verified USD ialah $ 60.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDV ialah 605.57K, dengan jumlah bekalan sebanyak 605570.249099. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 60.65K.