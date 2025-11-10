BursaDEX+
Harga VERRA DNA langsung hari ini ialah 0.00019287 USD.VDNA modal pasaran ialah 190,936 USD. Jejaki masa nyata VDNA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai VDNA

Maklumat Harga VDNA

Apakah VDNA

Laman Web Rasmi VDNA

Tokenomik VDNA

Ramalan Harga VDNA

VERRA DNA Logo

VERRA DNA Harga (VDNA)

Tidak tersenarai

1 VDNA ke USD Harga Langsung:

$0.00019287
$0.00019287
+5.50%1D
USD
VERRA DNA (VDNA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:34:05 (UTC+8)

VERRA DNA Harga Hari Ini

Harga langsung VERRA DNA (VDNA) hari ini ialah $ 0.00019287, dengan 5.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VDNA kepada USD penukaran adalah $ 0.00019287 setiap VDNA.

VERRA DNA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 190,936, dengan bekalan edaran sebanyak 989.98M VDNA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VDNA didagangkan antara $ 0.00018074 (rendah) dan $ 0.00019334 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01760951, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00017654.

Dalam prestasi jangka pendek, VDNA dipindahkan +1.54% dalam sejam terakhir dan -22.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

VERRA DNA (VDNA) Maklumat Pasaran

$ 190.94K
$ 190.94K

--
--

$ 190.94K
$ 190.94K

989.98M
989.98M

989,983,397.0922911
989,983,397.0922911

Had Pasaran semasa VERRA DNA ialah $ 190.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VDNA ialah 989.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989983397.0922911. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 190.94K.

VERRA DNA Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00018074
$ 0.00018074
24J Rendah
$ 0.00019334
$ 0.00019334
24J Tinggi

$ 0.00018074
$ 0.00018074

$ 0.00019334
$ 0.00019334

$ 0.01760951
$ 0.01760951

$ 0.00017654
$ 0.00017654

+1.54%

+5.50%

-22.07%

-22.07%

VERRA DNA (VDNA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga VERRA DNA kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga VERRA DNA kepada USD adalah $ -0.0001381679.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga VERRA DNA kepada USD adalah $ -0.0001729258.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga VERRA DNA kepada USD adalah $ -0.004499648837680727.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.50%
30 Hari$ -0.0001381679-71.63%
60 Hari$ -0.0001729258-89.65%
90 Hari$ -0.004499648837680727-95.88%

Ramalan Harga untuk VERRA DNA

VERRA DNA (VDNA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VDNA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
VERRA DNA (VDNA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga VERRA DNA berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga VERRA DNA yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk VDNA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik VERRA DNA Ramalan Harga.

Apakah itu VERRA DNA (VDNA)

VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)

Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform

We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.

The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.

As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.

We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.

Berapakah nilai 1 VERRA DNA pada tahun 2030?
Jika VERRA DNA berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga VERRA DNA berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:34:05 (UTC+8)

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04653

$0.1569

$0.000004782

$0.1569

$0.00000000000382

$0.00419

$0.013291

