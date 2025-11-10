VERRA DNA Harga Hari Ini

Harga langsung VERRA DNA (VDNA) hari ini ialah $ 0.00019287, dengan 5.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VDNA kepada USD penukaran adalah $ 0.00019287 setiap VDNA.

VERRA DNA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 190,936, dengan bekalan edaran sebanyak 989.98M VDNA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VDNA didagangkan antara $ 0.00018074 (rendah) dan $ 0.00019334 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01760951, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00017654.

Dalam prestasi jangka pendek, VDNA dipindahkan +1.54% dalam sejam terakhir dan -22.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

VERRA DNA (VDNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 190.94K$ 190.94K $ 190.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 190.94K$ 190.94K $ 190.94K Bekalan Peredaran 989.98M 989.98M 989.98M Jumlah Bekalan 989,983,397.0922911 989,983,397.0922911 989,983,397.0922911

Had Pasaran semasa VERRA DNA ialah $ 190.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VDNA ialah 989.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989983397.0922911. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 190.94K.