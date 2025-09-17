VersaGames (VERSA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01057225 $ 0.01057225 $ 0.01057225 24J Rendah $ 0.01076174 $ 0.01076174 $ 0.01076174 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01057225$ 0.01057225 $ 0.01057225 24J Tinggi $ 0.01076174$ 0.01076174 $ 0.01076174 Sepanjang Masa $ 0.100492$ 0.100492 $ 0.100492 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.79% Perubahan Harga (7D) -15.30% Perubahan Harga (7D) -15.30%

VersaGames (VERSA) harga masa nyata ialah $0.01063434. Sepanjang 24 jam yang lalu, VERSA didagangkan antara $ 0.01057225 rendah dan $ 0.01076174 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VERSA sepanjang masa ialah $ 0.100492, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VERSA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.79% dalam 24 jam dan -15.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VersaGames (VERSA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Bekalan Peredaran 108.10M 108.10M 108.10M Jumlah Bekalan 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

Had Pasaran semasa VersaGames ialah $ 1.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VERSA ialah 108.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 320000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.40M.