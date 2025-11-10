Verse Harga (VERSE)
Harga langsung Verse (VERSE) hari ini ialah --, dengan 4.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VERSE kepada USD penukaran adalah -- setiap VERSE.
Verse kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,405,917, dengan bekalan edaran sebanyak 42.64B VERSE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VERSE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00779169, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dalam prestasi jangka pendek, VERSE dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan -9.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Verse ialah $ 2.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VERSE ialah 42.64B, dengan jumlah bekalan sebanyak 194389247366.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.97M.
+0.15%
+4.02%
-9.17%
-9.17%
Pada hari ini, perubahan harga Verse kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Verse kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Verse kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Verse kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+4.02%
|30 Hari
|$ 0
|-4.10%
|60 Hari
|$ 0
|-12.36%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Verse berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
About VERSE Bitcoin.com's rewards and utility token VERSE accelerates global adoption of cryptocurrency in the self-custodial model through incentives and gamification. Since 2015, Bitcoin.com has been a global leader in introducing newcomers to Bitcoin and cryptocurrency. With over 50 million self-custody wallets created (as of Jun 2024) in its multichain DeFi-ready mobile app (the Bitcoin.com Wallet app), an award-winning news portal with over 2.5 million monthly readers, a wide range of educational resources, and 24-hour human support, Bitcoin.com is the world’s gateway to Bitcoin and beyond. By incentivizing and gamifying engagement in the Bitcoin.com ecosystem, VERSE supercharges Bitcoin.com’s mission to onboard the world to decentralized money and increase economic freedom.
What makes VERSE different? VERSE is seamlessly integrated in the Bitcoin.com ecosystem and readily accessible to millions of users. Bitcoin.com attracts and retains millions of newcomers to crypto every year via its powerful brand, domain, and products. The ecosystem guides newcomers on their own individual journeys, enabling them to benefit from the rapidly expanding range of applications in crypto.
What is the utility of VERSE token? VERSE can be earned by using products in Bitcoin.com’s ecosystem, held for discounts and perks, and used in apps and dApps. In late 2023, fxVERSE was deployed on Polygon, paving the way for a micro-rewards system.
What are the key components of the Bitcoin.com VERSE ecosystem? At the heart of the ecosystem is the multichain Bitcoin.com Wallet app. Within the app, users can find a web3-enabled browser called Verse Explorer that allows for convenient interaction with a variety of dApps and web3 features. These include the multichain decentralized exchange Verse DEX, the Verse Voyager NFT collection and minting dApp, and a range of engaging dApps that are designed to educate users on how to safely interact with web3 products.
How does the buy back and burn mechanism work? Bitcoin.com buys VERSE on the open market through Bitcoin.com’s decentralized exchange Verse DEX, third-party DEXs, centralized exchanges, or in Over-The-Counter trades. This VERSE is then sent to the Verse Burn Engine, where it accumulates until a burn is triggered (anyone can trigger a burn).
What is the sustainable supple reduction mechanism? VERSE is allocated from the Ecosystem Fund to the Verse Burn Engine in a manner that is proportional to a given activity in the Verse/Bitcoin.com ecosystem, as well as in a manner that ensures that the reduction of supply is sustainable over the lifetime of the token.
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.