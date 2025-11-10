BursaDEX+
Harga Verse langsung hari ini ialah 0 USD.VERSE modal pasaran ialah 2,405,917 USD. Jejaki masa nyata VERSE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Verse langsung hari ini ialah 0 USD.VERSE modal pasaran ialah 2,405,917 USD. Jejaki masa nyata VERSE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai VERSE

Maklumat Harga VERSE

Apakah VERSE

Laman Web Rasmi VERSE

Tokenomik VERSE

Ramalan Harga VERSE

Verse Logo

Verse Harga (VERSE)

Tidak tersenarai

1 VERSE ke USD Harga Langsung:

--
----
+4.00%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Verse (VERSE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:21:29 (UTC+8)

Verse Harga Hari Ini

Harga langsung Verse (VERSE) hari ini ialah --, dengan 4.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VERSE kepada USD penukaran adalah -- setiap VERSE.

Verse kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,405,917, dengan bekalan edaran sebanyak 42.64B VERSE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VERSE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00779169, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, VERSE dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan -9.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Verse (VERSE) Maklumat Pasaran

$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M

--
----

$ 10.97M
$ 10.97M$ 10.97M

42.64B
42.64B 42.64B

194,389,247,366.0
194,389,247,366.0 194,389,247,366.0

Had Pasaran semasa Verse ialah $ 2.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VERSE ialah 42.64B, dengan jumlah bekalan sebanyak 194389247366.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.97M.

Verse Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00779169
$ 0.00779169$ 0.00779169

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

+4.02%

-9.17%

-9.17%

Verse (VERSE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Verse kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Verse kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Verse kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Verse kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.02%
30 Hari$ 0-4.10%
60 Hari$ 0-12.36%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Verse

Verse (VERSE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VERSE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Verse (VERSE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Verse berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Verse yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk VERSE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Verse Ramalan Harga.

Apakah itu Verse (VERSE)

About VERSE Bitcoin.com's rewards and utility token VERSE accelerates global adoption of cryptocurrency in the self-custodial model through incentives and gamification. Since 2015, Bitcoin.com has been a global leader in introducing newcomers to Bitcoin and cryptocurrency. With over 50 million self-custody wallets created (as of Jun 2024) in its multichain DeFi-ready mobile app (the Bitcoin.com Wallet app), an award-winning news portal with over 2.5 million monthly readers, a wide range of educational resources, and 24-hour human support, Bitcoin.com is the world’s gateway to Bitcoin and beyond. By incentivizing and gamifying engagement in the Bitcoin.com ecosystem, VERSE supercharges Bitcoin.com’s mission to onboard the world to decentralized money and increase economic freedom.

What makes VERSE different? VERSE is seamlessly integrated in the Bitcoin.com ecosystem and readily accessible to millions of users. Bitcoin.com attracts and retains millions of newcomers to crypto every year via its powerful brand, domain, and products. The ecosystem guides newcomers on their own individual journeys, enabling them to benefit from the rapidly expanding range of applications in crypto.

What is the utility of VERSE token? VERSE can be earned by using products in Bitcoin.com’s ecosystem, held for discounts and perks, and used in apps and dApps. In late 2023, fxVERSE was deployed on Polygon, paving the way for a micro-rewards system.

What are the key components of the Bitcoin.com VERSE ecosystem? At the heart of the ecosystem is the multichain Bitcoin.com Wallet app. Within the app, users can find a web3-enabled browser called Verse Explorer that allows for convenient interaction with a variety of dApps and web3 features. These include the multichain decentralized exchange Verse DEX, the Verse Voyager NFT collection and minting dApp, and a range of engaging dApps that are designed to educate users on how to safely interact with web3 products.

How does the buy back and burn mechanism work? Bitcoin.com buys VERSE on the open market through Bitcoin.com’s decentralized exchange Verse DEX, third-party DEXs, centralized exchanges, or in Over-The-Counter trades. This VERSE is then sent to the Verse Burn Engine, where it accumulates until a burn is triggered (anyone can trigger a burn).

What is the sustainable supple reduction mechanism? VERSE is allocated from the Ecosystem Fund to the Verse Burn Engine in a manner that is proportional to a given activity in the Verse/Bitcoin.com ecosystem, as well as in a manner that ensures that the reduction of supply is sustainable over the lifetime of the token.

Verse (VERSE) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Verse

Berapakah nilai 1 Verse pada tahun 2030?
Jika Verse berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Verse berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:21:29 (UTC+8)

Verse (VERSE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.