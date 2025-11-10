Verse Harga Hari Ini

Harga langsung Verse (VERSE) hari ini ialah --, dengan 4.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VERSE kepada USD penukaran adalah -- setiap VERSE.

Verse kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,405,917, dengan bekalan edaran sebanyak 42.64B VERSE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VERSE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00779169, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, VERSE dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan -9.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Verse (VERSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.97M$ 10.97M $ 10.97M Bekalan Peredaran 42.64B 42.64B 42.64B Jumlah Bekalan 194,389,247,366.0 194,389,247,366.0 194,389,247,366.0

