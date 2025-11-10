Verse World Harga Hari Ini

Harga langsung Verse World (VERSE) hari ini ialah $ 0.103971, dengan 2.48% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VERSE kepada USD penukaran adalah $ 0.103971 setiap VERSE.

Verse World kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,394,357, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M VERSE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VERSE didagangkan antara $ 0.100155 (rendah) dan $ 0.106924 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.910916, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.091602.

Dalam prestasi jangka pendek, VERSE dipindahkan -0.43% dalam sejam terakhir dan -9.39% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Verse World (VERSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.39M$ 10.39M $ 10.39M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 103.94M$ 103.94M $ 103.94M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 999,999,751.849594 999,999,751.849594 999,999,751.849594

