Vertcoin (VTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.064683 24J Tinggi $ 0.06738 Sepanjang Masa $ 9.8 Harga Terendah $ 0.00634731 Perubahan Harga (1J) -0.34% Perubahan Harga (1D) -3.23% Perubahan Harga (7D) -2.39%

Vertcoin (VTC) harga masa nyata ialah $0.065199. Sepanjang 24 jam yang lalu, VTC didagangkan antara $ 0.064683 rendah dan $ 0.06738 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VTC sepanjang masa ialah $ 9.8, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00634731.

Dari segi prestasi jangka pendek, VTC telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -3.23% dalam 24 jam dan -2.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vertcoin (VTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.75M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.75M Bekalan Peredaran 72.90M Jumlah Bekalan 72,904,461.30663465

Had Pasaran semasa Vertcoin ialah $ 4.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VTC ialah 72.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 72904461.30663465. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.75M.