Vertical AI (VERTAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.201686 $ 0.201686 $ 0.201686 24J Rendah $ 0.21663 $ 0.21663 $ 0.21663 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.201686$ 0.201686 $ 0.201686 24J Tinggi $ 0.21663$ 0.21663 $ 0.21663 Sepanjang Masa $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Harga Terendah $ 0.014562$ 0.014562 $ 0.014562 Perubahan Harga (1J) +0.20% Perubahan Harga (1D) +2.14% Perubahan Harga (7D) -5.07% Perubahan Harga (7D) -5.07%

Vertical AI (VERTAI) harga masa nyata ialah $0.20922. Sepanjang 24 jam yang lalu, VERTAI didagangkan antara $ 0.201686 rendah dan $ 0.21663 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VERTAI sepanjang masa ialah $ 1.14, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.014562.

Dari segi prestasi jangka pendek, VERTAI telah berubah sebanyak +0.20% sejak sejam yang lalu, +2.14% dalam 24 jam dan -5.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vertical AI (VERTAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.92M$ 20.92M $ 20.92M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.92M$ 20.92M $ 20.92M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Vertical AI ialah $ 20.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VERTAI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.92M.