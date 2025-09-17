Lagi Mengenai VERTAI

Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:22:37 (UTC+8)

Vertical AI (VERTAI) Maklumat Harga (USD)

-5.07%

Vertical AI (VERTAI) harga masa nyata ialah $0.20922. Sepanjang 24 jam yang lalu, VERTAI didagangkan antara $ 0.201686 rendah dan $ 0.21663 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VERTAI sepanjang masa ialah $ 1.14, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.014562.

Dari segi prestasi jangka pendek, VERTAI telah berubah sebanyak +0.20% sejak sejam yang lalu, +2.14% dalam 24 jam dan -5.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vertical AI (VERTAI) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Vertical AI ialah $ 20.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VERTAI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.92M.

Vertical AI (VERTAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Vertical AI kepada USD adalah $ +0.00437449.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Vertical AI kepada USD adalah $ -0.1034004154.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Vertical AI kepada USD adalah $ -0.0056251307.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Vertical AI kepada USD adalah $ +0.07790032710129817.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00437449+2.14%
30 Hari$ -0.1034004154-49.42%
60 Hari$ -0.0056251307-2.68%
90 Hari$ +0.07790032710129817+59.32%

Apakah itu Vertical AI (VERTAI)

Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Vertical AI (VERTAI) Sumber

Vertical AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Vertical AI (VERTAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Vertical AI (VERTAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vertical AI.

Semak Vertical AI ramalan harga sekarang!

VERTAI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Vertical AI (VERTAI)

Memahami tokenomik Vertical AI (VERTAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VERTAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Vertical AI (VERTAI)

Berapakah nilai Vertical AI (VERTAI) hari ini?
Harga langsung VERTAI dalam USD ialah 0.20922 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VERTAI ke USD?
Harga semasa VERTAI ke USD ialah $ 0.20922. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Vertical AI?
Had pasaran untuk VERTAI ialah $ 20.92M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VERTAI?
Bekalan edaran VERTAI ialah 100.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VERTAI?
VERTAI mencapai harga ATH sebanyak 1.14 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VERTAI?
VERTAI melihat harga ATL sebanyak 0.014562 USD.
Berapakah jumlah dagangan VERTAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VERTAIialah -- USD.
Adakah VERTAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
VERTAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VERTAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:22:37 (UTC+8)

