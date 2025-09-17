Lagi Mengenai VRSC

Verus Harga (VRSC)

Tidak tersenarai

1 VRSC ke USD Harga Langsung:

$1.75
$1.75$1.75
-1.90%1D
USD
Verus (VRSC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:09:52 (UTC+8)

Verus (VRSC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.75
$ 1.75$ 1.75
24J Rendah
$ 1.83
$ 1.83$ 1.83
24J Tinggi

$ 1.75
$ 1.75$ 1.75

$ 1.83
$ 1.83$ 1.83

$ 6.74
$ 6.74$ 6.74

$ 0.00177843
$ 0.00177843$ 0.00177843

-0.25%

-1.98%

-0.59%

-0.59%

Verus (VRSC) harga masa nyata ialah $1.75. Sepanjang 24 jam yang lalu, VRSC didagangkan antara $ 1.75 rendah dan $ 1.83 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VRSC sepanjang masa ialah $ 6.74, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00177843.

Dari segi prestasi jangka pendek, VRSC telah berubah sebanyak -0.25% sejak sejam yang lalu, -1.98% dalam 24 jam dan -0.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Verus (VRSC) Maklumat Pasaran

$ 138.93M
$ 138.93M$ 138.93M

--
----

$ 138.93M
$ 138.93M$ 138.93M

79.31M
79.31M 79.31M

79,305,686.17718165
79,305,686.17718165 79,305,686.17718165

Had Pasaran semasa Verus ialah $ 138.93M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VRSC ialah 79.31M, dengan jumlah bekalan sebanyak 79305686.17718165. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 138.93M.

Verus (VRSC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Verus kepada USD adalah $ -0.035491134666796.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Verus kepada USD adalah $ -0.3539947250.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Verus kepada USD adalah $ +0.0064704500.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Verus kepada USD adalah $ -0.643809603879853.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.035491134666796-1.98%
30 Hari$ -0.3539947250-20.22%
60 Hari$ +0.0064704500+0.37%
90 Hari$ -0.643809603879853-26.89%

Apakah itu Verus (VRSC)

Verus Coin aims to be the world's most advanced technology, zero knowledge privacy-enabling blockchain, Verus Coin brings Sapling performance and zero knowledge features to an intelligent system with a completely unique, combined proof of stake/proof of work consensus algorithm that solves the nothing at stake problem. With this and its approach towards CPU mining and ASICs, Verus Coin may also be the most naturally decentralizing and attack resistant blockchain to exist. Over and above its leading privacy, interchain contracts, and security features, Verus Coin's next steps include automated provisioning of public blockchains as a service, using the same technology that Verus developers created and used to solve the ""nothing at stake"" problem. At that point, the first applications that will allow provisioning of chains on their behalf will be polls and elections. Verus introduces a new consensus algorithm called Proof of Power, a 50% PoW / 50% PoS algorithm, which solves theoretical weaknesses in other PoS systems, and is provably immune to 51% hash attacks, making Verus one of, if not the most, double-spend resistant public blockchain(s) running. With its groundbreaking consensus protocol, Verus also uses a unique hash algorithm, VerusHash, a quantum secure hash algorithm that is near-equally mineable on both CPUs and GPUs. The Verus Coin’s project vision includes automatically provisioned public blockchains as a service. Verus was a no-ICO, no-premine, 100% fairly launched community project.

Verus Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Verus (VRSC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Verus (VRSC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Verus.

Semak Verus ramalan harga sekarang!

VRSC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Verus (VRSC)

Memahami tokenomik Verus (VRSC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VRSC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Verus (VRSC)

Berapakah nilai Verus (VRSC) hari ini?
Harga langsung VRSC dalam USD ialah 1.75 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VRSC ke USD?
Harga semasa VRSC ke USD ialah $ 1.75. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Verus?
Had pasaran untuk VRSC ialah $ 138.93M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VRSC?
Bekalan edaran VRSC ialah 79.31M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VRSC?
VRSC mencapai harga ATH sebanyak 6.74 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VRSC?
VRSC melihat harga ATL sebanyak 0.00177843 USD.
Berapakah jumlah dagangan VRSC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VRSCialah -- USD.
Adakah VRSC akan naik lebih tinggi tahun ini?
VRSC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VRSCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.