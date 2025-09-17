Apakah itu Verus (VRSC)

Verus Coin aims to be the world's most advanced technology, zero knowledge privacy-enabling blockchain, Verus Coin brings Sapling performance and zero knowledge features to an intelligent system with a completely unique, combined proof of stake/proof of work consensus algorithm that solves the nothing at stake problem. With this and its approach towards CPU mining and ASICs, Verus Coin may also be the most naturally decentralizing and attack resistant blockchain to exist. Over and above its leading privacy, interchain contracts, and security features, Verus Coin's next steps include automated provisioning of public blockchains as a service, using the same technology that Verus developers created and used to solve the ""nothing at stake"" problem. At that point, the first applications that will allow provisioning of chains on their behalf will be polls and elections. Verus introduces a new consensus algorithm called Proof of Power, a 50% PoW / 50% PoS algorithm, which solves theoretical weaknesses in other PoS systems, and is provably immune to 51% hash attacks, making Verus one of, if not the most, double-spend resistant public blockchain(s) running. With its groundbreaking consensus protocol, Verus also uses a unique hash algorithm, VerusHash, a quantum secure hash algorithm that is near-equally mineable on both CPUs and GPUs. The Verus Coin’s project vision includes automatically provisioned public blockchains as a service. Verus was a no-ICO, no-premine, 100% fairly launched community project.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Verus (VRSC) Berapakah nilai Verus (VRSC) hari ini? Harga langsung VRSC dalam USD ialah 1.75 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa VRSC ke USD? $ 1.75 . Lihat Harga semasa VRSC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Verus? Had pasaran untuk VRSC ialah $ 138.93M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VRSC? Bekalan edaran VRSC ialah 79.31M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VRSC? VRSC mencapai harga ATH sebanyak 6.74 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VRSC? VRSC melihat harga ATL sebanyak 0.00177843 USD . Berapakah jumlah dagangan VRSC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VRSCialah -- USD . Adakah VRSC akan naik lebih tinggi tahun ini? VRSC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VRSCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

