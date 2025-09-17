Vesper Finance (VSP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.169106 $ 0.169106 $ 0.169106 24J Rendah $ 0.183305 $ 0.183305 $ 0.183305 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.169106$ 0.169106 $ 0.169106 24J Tinggi $ 0.183305$ 0.183305 $ 0.183305 Sepanjang Masa $ 79.51$ 79.51 $ 79.51 Harga Terendah $ 0.01046877$ 0.01046877 $ 0.01046877 Perubahan Harga (1J) -0.87% Perubahan Harga (1D) +5.64% Perubahan Harga (7D) -14.48% Perubahan Harga (7D) -14.48%

Vesper Finance (VSP) harga masa nyata ialah $0.179272. Sepanjang 24 jam yang lalu, VSP didagangkan antara $ 0.169106 rendah dan $ 0.183305 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VSP sepanjang masa ialah $ 79.51, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01046877.

Dari segi prestasi jangka pendek, VSP telah berubah sebanyak -0.87% sejak sejam yang lalu, +5.64% dalam 24 jam dan -14.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vesper Finance (VSP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Bekalan Peredaran 8.51M 8.51M 8.51M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Vesper Finance ialah $ 1.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VSP ialah 8.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.79M.