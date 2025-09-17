Vesta Finance (VSTA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.050902 $ 0.050902 $ 0.050902 24J Rendah $ 0.051261 $ 0.051261 $ 0.051261 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.050902$ 0.050902 $ 0.050902 24J Tinggi $ 0.051261$ 0.051261 $ 0.051261 Sepanjang Masa $ 6.47$ 6.47 $ 6.47 Harga Terendah $ 0.01823604$ 0.01823604 $ 0.01823604 Perubahan Harga (1J) +0.12% Perubahan Harga (1D) -0.01% Perubahan Harga (7D) +4.59% Perubahan Harga (7D) +4.59%

Vesta Finance (VSTA) harga masa nyata ialah $0.051169. Sepanjang 24 jam yang lalu, VSTA didagangkan antara $ 0.050902 rendah dan $ 0.051261 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VSTA sepanjang masa ialah $ 6.47, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01823604.

Dari segi prestasi jangka pendek, VSTA telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan +4.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vesta Finance (VSTA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.11M$ 5.11M $ 5.11M Bekalan Peredaran 22.44M 22.44M 22.44M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Vesta Finance ialah $ 1.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VSTA ialah 22.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.11M.