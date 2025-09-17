Vestra DAO (VSTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00494771 $ 0.00494771 $ 0.00494771 24J Rendah $ 0.0050629 $ 0.0050629 $ 0.0050629 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00494771$ 0.00494771 $ 0.00494771 24J Tinggi $ 0.0050629$ 0.0050629 $ 0.0050629 Sepanjang Masa $ 0.01653066$ 0.01653066 $ 0.01653066 Harga Terendah $ 0.00124947$ 0.00124947 $ 0.00124947 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -0.87% Perubahan Harga (7D) -2.05% Perubahan Harga (7D) -2.05%

Vestra DAO (VSTR) harga masa nyata ialah $0.00500185. Sepanjang 24 jam yang lalu, VSTR didagangkan antara $ 0.00494771 rendah dan $ 0.0050629 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VSTR sepanjang masa ialah $ 0.01653066, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00124947.

Dari segi prestasi jangka pendek, VSTR telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -0.87% dalam 24 jam dan -2.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vestra DAO (VSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.15M$ 8.15M $ 8.15M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 250.17M$ 250.17M $ 250.17M Bekalan Peredaran 1.63B 1.63B 1.63B Jumlah Bekalan 49,999,880,000.0 49,999,880,000.0 49,999,880,000.0

Had Pasaran semasa Vestra DAO ialah $ 8.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VSTR ialah 1.63B, dengan jumlah bekalan sebanyak 49999880000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 250.17M.