Veterans for the Cause (VETS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02904791 $ 0.02904791 $ 0.02904791 24J Rendah $ 0.0301399 $ 0.0301399 $ 0.0301399 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02904791$ 0.02904791 $ 0.02904791 24J Tinggi $ 0.0301399$ 0.0301399 $ 0.0301399 Sepanjang Masa $ 0.073523$ 0.073523 $ 0.073523 Harga Terendah $ 0.02901732$ 0.02901732 $ 0.02901732 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) +0.80% Perubahan Harga (7D) -2.10% Perubahan Harga (7D) -2.10%

Veterans for the Cause (VETS) harga masa nyata ialah $0.0296408. Sepanjang 24 jam yang lalu, VETS didagangkan antara $ 0.02904791 rendah dan $ 0.0301399 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VETS sepanjang masa ialah $ 0.073523, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02901732.

Dari segi prestasi jangka pendek, VETS telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +0.80% dalam 24 jam dan -2.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Veterans for the Cause (VETS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Veterans for the Cause ialah $ 2.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VETS ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.96M.