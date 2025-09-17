Lagi Mengenai VETS

Veterans for the Cause Harga (VETS)

1 VETS ke USD Harga Langsung:

$0.0296408
$0.0296408$0.0296408
+0.80%1D
Veterans for the Cause (VETS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:22:53 (UTC+8)

Veterans for the Cause (VETS) Maklumat Harga (USD)

$ 0.02904791
24J Rendah
24J Tinggi

Veterans for the Cause (VETS) harga masa nyata ialah $0.0296408. Sepanjang 24 jam yang lalu, VETS didagangkan antara $ 0.02904791 rendah dan $ 0.0301399 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VETS sepanjang masa ialah $ 0.073523, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02901732.

Dari segi prestasi jangka pendek, VETS telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +0.80% dalam 24 jam dan -2.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Veterans for the Cause (VETS) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Veterans for the Cause ialah $ 2.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VETS ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.96M.

Veterans for the Cause (VETS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Veterans for the Cause kepada USD adalah $ +0.0002356.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Veterans for the Cause kepada USD adalah $ -0.0089982088.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Veterans for the Cause kepada USD adalah $ -0.0126416767.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Veterans for the Cause kepada USD adalah $ -0.030833295000229156.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002356+0.80%
30 Hari$ -0.0089982088-30.35%
60 Hari$ -0.0126416767-42.64%
90 Hari$ -0.030833295000229156-50.98%

Apakah itu Veterans for the Cause (VETS)

Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Veterans for the Cause (VETS) Sumber

Laman Web Rasmi

Veterans for the Cause Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Veterans for the Cause (VETS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Veterans for the Cause (VETS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Veterans for the Cause.

Semak Veterans for the Cause ramalan harga sekarang!

VETS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Veterans for the Cause (VETS)

Memahami tokenomik Veterans for the Cause (VETS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VETS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Veterans for the Cause (VETS)

Berapakah nilai Veterans for the Cause (VETS) hari ini?
Harga langsung VETS dalam USD ialah 0.0296408 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VETS ke USD?
Harga semasa VETS ke USD ialah $ 0.0296408. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Veterans for the Cause?
Had pasaran untuk VETS ialah $ 2.96M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VETS?
Bekalan edaran VETS ialah 100.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VETS?
VETS mencapai harga ATH sebanyak 0.073523 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VETS?
VETS melihat harga ATL sebanyak 0.02901732 USD.
Berapakah jumlah dagangan VETS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VETSialah -- USD.
Adakah VETS akan naik lebih tinggi tahun ini?
VETS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VETSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
