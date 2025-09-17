VetMe (VETME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00537621$ 0.00537621 $ 0.00537621 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.84% Perubahan Harga (1D) -1.00% Perubahan Harga (7D) -6.59% Perubahan Harga (7D) -6.59%

VetMe (VETME) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VETME didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VETME sepanjang masa ialah $ 0.00537621, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VETME telah berubah sebanyak -0.84% sejak sejam yang lalu, -1.00% dalam 24 jam dan -6.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VetMe (VETME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 323.54K$ 323.54K $ 323.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 331.05K$ 331.05K $ 331.05K Bekalan Peredaran 977.33M 977.33M 977.33M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa VetMe ialah $ 323.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VETME ialah 977.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 331.05K.