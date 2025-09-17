VFOX (VFOX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 5.28$ 5.28 $ 5.28 Harga Terendah $ 0.00752955$ 0.00752955 $ 0.00752955 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +4.13% Perubahan Harga (7D) +4.13%

VFOX (VFOX) harga masa nyata ialah $0.01012918. Sepanjang 24 jam yang lalu, VFOX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VFOX sepanjang masa ialah $ 5.28, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00752955.

Dari segi prestasi jangka pendek, VFOX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VFOX (VFOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 212.67K$ 212.67K $ 212.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 212.71K$ 212.71K $ 212.71K Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa VFOX ialah $ 212.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VFOX ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 212.71K.