VIBE AI Harga Hari Ini

Harga langsung VIBE AI (VIBE) hari ini ialah $ 0.00020601, dengan 13.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VIBE kepada USD penukaran adalah $ 0.00020601 setiap VIBE.

VIBE AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 184,704, dengan bekalan edaran sebanyak 896.58M VIBE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VIBE didagangkan antara $ 0.00020381 (rendah) dan $ 0.00024029 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00067476, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005169.

Dalam prestasi jangka pendek, VIBE dipindahkan +0.84% dalam sejam terakhir dan -28.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

VIBE AI (VIBE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 184.70K$ 184.70K $ 184.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 206.01K$ 206.01K $ 206.01K Bekalan Peredaran 896.58M 896.58M 896.58M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa VIBE AI ialah $ 184.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VIBE ialah 896.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 206.01K.