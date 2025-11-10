Vibe Coding Meta Harga Hari Ini

Harga langsung Vibe Coding Meta (VIBECODER) hari ini ialah $ 0.00004351, dengan 2.94% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VIBECODER kepada USD penukaran adalah $ 0.00004351 setiap VIBECODER.

Vibe Coding Meta kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 42,203, dengan bekalan edaran sebanyak 969.93M VIBECODER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VIBECODER didagangkan antara $ 0.00004163 (rendah) dan $ 0.00004364 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00065667, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003453.

Dalam prestasi jangka pendek, VIBECODER dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -8.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Vibe Coding Meta (VIBECODER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.20K$ 42.20K $ 42.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.20K$ 42.20K $ 42.20K Bekalan Peredaran 969.93M 969.93M 969.93M Jumlah Bekalan 969,926,174.888224 969,926,174.888224 969,926,174.888224

