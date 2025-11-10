VibeStrategy Harga Hari Ini

Harga langsung VibeStrategy (VIBESTR) hari ini ialah $ 0.00476011, dengan 2.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VIBESTR kepada USD penukaran adalah $ 0.00476011 setiap VIBESTR.

VibeStrategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,327,659, dengan bekalan edaran sebanyak 909.15M VIBESTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VIBESTR didagangkan antara $ 0.00458027 (rendah) dan $ 0.00484795 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01527444, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00352956.

Dalam prestasi jangka pendek, VIBESTR dipindahkan -1.09% dalam sejam terakhir dan +34.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

VibeStrategy (VIBESTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Bekalan Peredaran 909.15M 909.15M 909.15M Jumlah Bekalan 909,150,388.0884285 909,150,388.0884285 909,150,388.0884285

