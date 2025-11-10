Vibey Turtle Harga Hari Ini

Harga langsung Vibey Turtle (VIBEY) hari ini ialah --, dengan 25.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VIBEY kepada USD penukaran adalah -- setiap VIBEY.

Vibey Turtle kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 122,116, dengan bekalan edaran sebanyak 963.01M VIBEY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VIBEY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, VIBEY dipindahkan +1.94% dalam sejam terakhir dan -30.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Vibey Turtle (VIBEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 122.12K$ 122.12K $ 122.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 122.12K$ 122.12K $ 122.12K Bekalan Peredaran 963.01M 963.01M 963.01M Jumlah Bekalan 963,007,798.352073 963,007,798.352073 963,007,798.352073

Had Pasaran semasa Vibey Turtle ialah $ 122.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VIBEY ialah 963.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 963007798.352073. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 122.12K.