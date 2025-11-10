Tokenomik Vibey Turtle (VIBEY)

Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:50:42 (UTC+8)
USD

Vibey Turtle (VIBEY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Vibey Turtle (VIBEY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 110.41K
Jumlah Bekalan:
$ 963.01M
Bekalan Edaran:
$ 963.01M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 110.41K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00011465
Vibey Turtle (VIBEY) Maklumat

Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership.

Laman Web Rasmi:
https://vibegame.fun/
Kertas putih:
https://vibegame.fun/docs

Tokenomik Vibey Turtle (VIBEY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Vibey Turtle (VIBEY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VIBEY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VIBEY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VIBEY, terokai VIBEY harga langsung token!

