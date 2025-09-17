Vibing Cat (VCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.114084 $ 0.114084 $ 0.114084 24J Rendah $ 0.118129 $ 0.118129 $ 0.118129 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.114084$ 0.114084 $ 0.114084 24J Tinggi $ 0.118129$ 0.118129 $ 0.118129 Sepanjang Masa $ 21.47$ 21.47 $ 21.47 Harga Terendah $ 0.056815$ 0.056815 $ 0.056815 Perubahan Harga (1J) -0.82% Perubahan Harga (1D) +0.18% Perubahan Harga (7D) +2.80% Perubahan Harga (7D) +2.80%

Vibing Cat (VCAT) harga masa nyata ialah $0.115508. Sepanjang 24 jam yang lalu, VCAT didagangkan antara $ 0.114084 rendah dan $ 0.118129 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VCAT sepanjang masa ialah $ 21.47, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.056815.

Dari segi prestasi jangka pendek, VCAT telah berubah sebanyak -0.82% sejak sejam yang lalu, +0.18% dalam 24 jam dan +2.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vibing Cat (VCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 141.24K$ 141.24K $ 141.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 141.24K$ 141.24K $ 141.24K Bekalan Peredaran 1.22M 1.22M 1.22M Jumlah Bekalan 1,222,583.655879923 1,222,583.655879923 1,222,583.655879923

Had Pasaran semasa Vibing Cat ialah $ 141.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VCAT ialah 1.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1222583.655879923. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 141.24K.