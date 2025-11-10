Vibing Cat Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Vibing Cat Coin (VIBECOIN) hari ini ialah $ 0.00196442, dengan 8.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VIBECOIN kepada USD penukaran adalah $ 0.00196442 setiap VIBECOIN.

Vibing Cat Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,964,444, dengan bekalan edaran sebanyak 999.62M VIBECOIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VIBECOIN didagangkan antara $ 0.00187764 (rendah) dan $ 0.00254488 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00254488, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007988.

Dalam prestasi jangka pendek, VIBECOIN dipindahkan -3.53% dalam sejam terakhir dan +588.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Bekalan Peredaran 999.62M 999.62M 999.62M Jumlah Bekalan 999,620,193.0694786 999,620,193.0694786 999,620,193.0694786

Had Pasaran semasa Vibing Cat Coin ialah $ 1.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VIBECOIN ialah 999.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999620193.0694786. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.96M.