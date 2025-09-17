Lagi Mengenai VCNT

Maklumat Harga VCNT

Kertas putih VCNT

Laman Web Rasmi VCNT

Tokenomik VCNT

Ramalan Harga VCNT

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ViciCoin Logo

ViciCoin Harga (VCNT)

Tidak tersenarai

1 VCNT ke USD Harga Langsung:

$18.49
$18.49$18.49
-1.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
ViciCoin (VCNT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:09:59 (UTC+8)

ViciCoin (VCNT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 18.48
$ 18.48$ 18.48
24J Rendah
$ 18.7
$ 18.7$ 18.7
24J Tinggi

$ 18.48
$ 18.48$ 18.48

$ 18.7
$ 18.7$ 18.7

$ 25.01
$ 25.01$ 25.01

$ 4.15
$ 4.15$ 4.15

-0.26%

-1.02%

-1.14%

-1.14%

ViciCoin (VCNT) harga masa nyata ialah $18.49. Sepanjang 24 jam yang lalu, VCNT didagangkan antara $ 18.48 rendah dan $ 18.7 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VCNT sepanjang masa ialah $ 25.01, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 4.15.

Dari segi prestasi jangka pendek, VCNT telah berubah sebanyak -0.26% sejak sejam yang lalu, -1.02% dalam 24 jam dan -1.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ViciCoin (VCNT) Maklumat Pasaran

$ 105.39M
$ 105.39M$ 105.39M

--
----

$ 185.02M
$ 185.02M$ 185.02M

5.70M
5.70M 5.70M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa ViciCoin ialah $ 105.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VCNT ialah 5.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 185.02M.

ViciCoin (VCNT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ViciCoin kepada USD adalah $ -0.19221851806758.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ViciCoin kepada USD adalah $ -0.0942287380.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ViciCoin kepada USD adalah $ -1.2575196920.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ViciCoin kepada USD adalah $ -1.045707090614483.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.19221851806758-1.02%
30 Hari$ -0.0942287380-0.50%
60 Hari$ -1.2575196920-6.80%
90 Hari$ -1.045707090614483-5.35%

Apakah itu ViciCoin (VCNT)

ViciCoin (VCNT) is an ERC-20 utility token on Avalanche, Arbitrum, Base, Binance, Ethereum, Optimism, and Polygon networks. The ViciCoin token was created by Vici Network to strictly manage access to digital content and enable a wide range of enterprise applications through authorization, authentication, and intermediary services. For example, VCNT now facilitates ViciSwap, a many-to-many token swapping tool built on leading protocols, including Coinbase and Uniswap. ViciSwap offers a dynamic and engaging solution for everyone to create and manage their own token portfolio (https://viciswap.io). Another application of ViciCoin in the enterprise is VCNT For Zoom, which provides a turnkey solution for small communities across the globe to monetize their own video conferences by selling tokenized tickets and accepting cryptocurrencies as payment. VCNT is also being used to gate access to Discord channels, which helps creators and brand owners authenticate their community to reduce bots and spam, and increase monetization of their offerings. As Web3 products and services become mainstream, so will the utility and serviceability of VCNT.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

ViciCoin (VCNT) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

ViciCoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ViciCoin (VCNT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ViciCoin (VCNT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ViciCoin.

Semak ViciCoin ramalan harga sekarang!

VCNT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ViciCoin (VCNT)

Memahami tokenomik ViciCoin (VCNT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VCNT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ViciCoin (VCNT)

Berapakah nilai ViciCoin (VCNT) hari ini?
Harga langsung VCNT dalam USD ialah 18.49 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VCNT ke USD?
Harga semasa VCNT ke USD ialah $ 18.49. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ViciCoin?
Had pasaran untuk VCNT ialah $ 105.39M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VCNT?
Bekalan edaran VCNT ialah 5.70M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VCNT?
VCNT mencapai harga ATH sebanyak 25.01 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VCNT?
VCNT melihat harga ATL sebanyak 4.15 USD.
Berapakah jumlah dagangan VCNT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VCNTialah -- USD.
Adakah VCNT akan naik lebih tinggi tahun ini?
VCNT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VCNTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:09:59 (UTC+8)

ViciCoin (VCNT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.