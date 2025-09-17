ViciCoin (VCNT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 18.48 $ 18.48 $ 18.48 24J Rendah $ 18.7 $ 18.7 $ 18.7 24J Tinggi 24J Rendah $ 18.48$ 18.48 $ 18.48 24J Tinggi $ 18.7$ 18.7 $ 18.7 Sepanjang Masa $ 25.01$ 25.01 $ 25.01 Harga Terendah $ 4.15$ 4.15 $ 4.15 Perubahan Harga (1J) -0.26% Perubahan Harga (1D) -1.02% Perubahan Harga (7D) -1.14% Perubahan Harga (7D) -1.14%

ViciCoin (VCNT) harga masa nyata ialah $18.49. Sepanjang 24 jam yang lalu, VCNT didagangkan antara $ 18.48 rendah dan $ 18.7 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VCNT sepanjang masa ialah $ 25.01, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 4.15.

Dari segi prestasi jangka pendek, VCNT telah berubah sebanyak -0.26% sejak sejam yang lalu, -1.02% dalam 24 jam dan -1.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ViciCoin (VCNT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 105.39M$ 105.39M $ 105.39M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 185.02M$ 185.02M $ 185.02M Bekalan Peredaran 5.70M 5.70M 5.70M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa ViciCoin ialah $ 105.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VCNT ialah 5.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 185.02M.