ViciCoin (VCNT) Maklumat
ViciCoin (VCNT) is a utility token designed to power products and tools that make blockchain technology easier and safer to use. VCNT powers a suite of user-friendly products including ViciWallet, a Multi-Party Computation (MPC) wallet with enhanced security features and recovery options, and ViciSwap.io, which allows users to browse, swap, and share bundles of cryptocurrencies with a single authorization. As an authentication solution, VCNT functions as a verifiable credential system. Token-based authorization grants access to services and digital content, while integration with NFTs enables granular access control across a wide range of intermediary services.
VCNT operates on Vici Network's Modular On-Chain Security & Compliance Framework, which implements security at the consensus layer with bypass-proof validation mechanisms. Its plug-in architecture enables the rapid deployment of system-wide controls and security features. This comprehensive infrastructure allows the VCNT community safe access to a growing ecosystem of blockchain products and services, without the need for technical expertis
ViciCoin (VCNT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ViciCoin (VCNT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik ViciCoin (VCNT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik ViciCoin (VCNT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token VCNT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token VCNT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik VCNT, terokai VCNT harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.