Viction Bridged USDT (USDT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.994073 24J Tinggi $ 1.006 Sepanjang Masa Harga Terendah $ 0.494536 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +0.03%

Viction Bridged USDT (USDT) harga masa nyata ialah $1. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDT didagangkan antara $ 0.994073 rendah dan $ 1.006 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDT sepanjang masa ialah $ 2.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.494536.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDT telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Viction Bridged USDT (USDT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 51.47K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 51.47K Bekalan Peredaran 51.46K Jumlah Bekalan 51,459.337421

Had Pasaran semasa Viction Bridged USDT ialah $ 51.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDT ialah 51.46K, dengan jumlah bekalan sebanyak 51459.337421. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 51.47K.