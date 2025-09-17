Lagi Mengenai USDT

Viction Bridged USDT Harga (USDT)

Tidak tersenarai

1 USDT ke USD Harga Langsung:

$1
$1
0.00%1D
USD
Viction Bridged USDT (USDT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:52:05 (UTC+8)

Viction Bridged USDT (USDT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.994073
$ 0.994073
24J Rendah
$ 1.006
$ 1.006
24J Tinggi

$ 0.994073
$ 0.994073

$ 1.006
$ 1.006

$ 2.0
$ 2.0

$ 0.494536
$ 0.494536

-0.00%

+0.02%

+0.03%

+0.03%

Viction Bridged USDT (USDT) harga masa nyata ialah $1. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDT didagangkan antara $ 0.994073 rendah dan $ 1.006 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDT sepanjang masa ialah $ 2.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.494536.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDT telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Viction Bridged USDT (USDT) Maklumat Pasaran

$ 51.47K
$ 51.47K

--
--

$ 51.47K
$ 51.47K

51.46K
51.46K

51,459.337421
51,459.337421

Had Pasaran semasa Viction Bridged USDT ialah $ 51.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDT ialah 51.46K, dengan jumlah bekalan sebanyak 51459.337421. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 51.47K.

Viction Bridged USDT (USDT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Viction Bridged USDT kepada USD adalah $ +0.00017042.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Viction Bridged USDT kepada USD adalah $ +0.1313741000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Viction Bridged USDT kepada USD adalah $ -0.0003460000.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Viction Bridged USDT kepada USD adalah $ +0.0000471981081493.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00017042+0.02%
30 Hari$ +0.1313741000+13.14%
60 Hari$ -0.0003460000-0.03%
90 Hari$ +0.0000471981081493+0.00%

Apakah itu Viction Bridged USDT (USDT)

Bridged USDT on Viction, minted by Arken Finance, enables seamless cross-chain transfers of USDT between Viction and other supported networks. Designed for efficiency and security, it allows users to leverage the Viction ecosystem for trading, liquidity provision, and DeFi applications. Users can bridge USDT via Arken Bridge or RabbitSwap and trade it on decentralized exchanges, ensuring smooth interoperability and accessibility.

Viction Bridged USDT (USDT) Sumber

Viction Bridged USDT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Viction Bridged USDT (USDT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Viction Bridged USDT (USDT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Viction Bridged USDT.

Semak Viction Bridged USDT ramalan harga sekarang!

USDT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Viction Bridged USDT (USDT)

Memahami tokenomik Viction Bridged USDT (USDT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USDT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Viction Bridged USDT (USDT)

Berapakah nilai Viction Bridged USDT (USDT) hari ini?
Harga langsung USDT dalam USD ialah 1.0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USDT ke USD?
Harga semasa USDT ke USD ialah $ 1.0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Viction Bridged USDT?
Had pasaran untuk USDT ialah $ 51.47K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USDT?
Bekalan edaran USDT ialah 51.46K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USDT?
USDT mencapai harga ATH sebanyak 2.0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USDT?
USDT melihat harga ATL sebanyak 0.494536 USD.
Berapakah jumlah dagangan USDT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USDTialah -- USD.
Adakah USDT akan naik lebih tinggi tahun ini?
USDT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USDTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.