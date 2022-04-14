Tokenomik Viction Bridged USDT (USDT)

Lihat cerapan utama tentang Viction Bridged USDT (USDT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Viction Bridged USDT (USDT) Maklumat

Bridged USDT on Viction, minted by Arken Finance, enables seamless cross-chain transfers of USDT between Viction and other supported networks. Designed for efficiency and security, it allows users to leverage the Viction ecosystem for trading, liquidity provision, and DeFi applications. Users can bridge USDT via Arken Bridge or RabbitSwap and trade it on decentralized exchanges, ensuring smooth interoperability and accessibility.

Laman Web Rasmi:
https://arken.ag/bridge

Viction Bridged USDT (USDT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Viction Bridged USDT (USDT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 51.47K
$ 51.47K$ 51.47K
Jumlah Bekalan:
$ 51.46K
$ 51.46K$ 51.46K
Bekalan Edaran:
$ 51.46K
$ 51.46K$ 51.46K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 51.47K
$ 51.47K$ 51.47K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.0
$ 2.0$ 2.0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.494536
$ 0.494536$ 0.494536
Harga Semasa:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

Tokenomik Viction Bridged USDT (USDT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Viction Bridged USDT (USDT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token USDT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token USDT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik USDT, terokai USDT harga langsung token!

USDT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju USDT? Halaman ramalan harga USDT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.