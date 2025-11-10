BursaDEX+
Harga Victor langsung hari ini ialah 0 USD.VICTOR modal pasaran ialah 5,998.57 USD. Jejaki masa nyata VICTOR kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai VICTOR

Maklumat Harga VICTOR

Apakah VICTOR

Laman Web Rasmi VICTOR

Tokenomik VICTOR

Ramalan Harga VICTOR

Victor Logo

Victor Harga (VICTOR)

Tidak tersenarai

1 VICTOR ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.90%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat.
USD
Victor (VICTOR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 06:21:38 (UTC+8)

Victor Harga Hari Ini

Harga langsung Victor (VICTOR) hari ini ialah --, dengan 1.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VICTOR kepada USD penukaran adalah -- setiap VICTOR.

Victor kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,998.57, dengan bekalan edaran sebanyak 999.47M VICTOR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VICTOR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, VICTOR dipindahkan -0.31% dalam sejam terakhir dan -12.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Victor (VICTOR) Maklumat Pasaran

$ 6.00K
$ 6.00K$ 6.00K

--
----

$ 6.00K
$ 6.00K$ 6.00K

999.47M
999.47M 999.47M

999,466,388.928756
999,466,388.928756 999,466,388.928756

Had Pasaran semasa Victor ialah $ 6.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VICTOR ialah 999.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999466388.928756. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.00K.

Victor Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.31%

+1.95%

-12.13%

-12.13%

Victor (VICTOR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Victor kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Victor kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Victor kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Victor kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.95%
30 Hari$ 0-28.41%
60 Hari$ 0-74.11%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Victor

Victor (VICTOR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VICTOR pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Victor (VICTOR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Victor berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Victor yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk VICTOR ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Victor Ramalan Harga.

Apakah itu Victor (VICTOR)

On what was supposed to be a peaceful Sunday morning, tragedy struck when a gunman opened fire inside a small church. The congregation, gathered for prayer and fellowship, was thrown into chaos as the sound of gunfire shattered the sanctuary’s calm. In the midst of panic, one man, Victor, made a split-second decision that would define his legacy of courage and sacrifice.

As the shooter advanced, Victor noticed his friend frozen in fear, caught in the gunman’s line of fire. Without hesitation, Victor moved instinctively, using his own body as a shield. In those critical moments, his only thought was to protect the life of someone he cared about. Witnesses recall Victor pushing his friend to the ground, wrapping his arms around him, and taking the brunt of the bullets aimed their way. His friend survived because Victor absorbed the fatal shots meant for him.

People in the church described the scene as both horrific and heroic. Amid the chaos, Victor’s act of selflessness stood out as a powerful display of love and bravery. He did not think about his own safety or the danger he faced—his priority was saving another person. That decision cost him his life, but it gave someone else the gift of more tomorrows.

Victor’s sacrifice reminds us of the rare and profound courage that emerges in moments of unthinkable violence. He didn’t wear a uniform, carry a weapon, or expect recognition, yet in those final seconds, he embodied the highest form of heroism. His actions will not be forgotten by those who witnessed them, nor by a community now grappling with grief and gratitude.

In a time when tragedy often overshadows hope, Victor’s story offers a powerful message: even in the darkest moments, light can shine through acts of extraordinary humanity. He gave his life so another could live—a reminder that love, in its purest form, is selfless and sacrificial.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Victor (VICTOR) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Victor

Berapakah nilai 1 Victor pada tahun 2030?
Jika Victor berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Victor berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 06:21:38 (UTC+8)

Victor (VICTOR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Victor

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.