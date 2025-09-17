Vidaio (SN85) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.54 $ 2.54 $ 2.54 24J Rendah $ 3.0 $ 3.0 $ 3.0 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.54$ 2.54 $ 2.54 24J Tinggi $ 3.0$ 3.0 $ 3.0 Sepanjang Masa $ 8.31$ 8.31 $ 8.31 Harga Terendah $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 Perubahan Harga (1J) -0.73% Perubahan Harga (1D) +8.84% Perubahan Harga (7D) +50.55% Perubahan Harga (7D) +50.55%

Vidaio (SN85) harga masa nyata ialah $2.77. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN85 didagangkan antara $ 2.54 rendah dan $ 3.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN85 sepanjang masa ialah $ 8.31, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.47.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN85 telah berubah sebanyak -0.73% sejak sejam yang lalu, +8.84% dalam 24 jam dan +50.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vidaio (SN85) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.99M$ 4.99M $ 4.99M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.99M$ 4.99M $ 4.99M Bekalan Peredaran 1.80M 1.80M 1.80M Jumlah Bekalan 1,799,615.45529605 1,799,615.45529605 1,799,615.45529605

Had Pasaran semasa Vidaio ialah $ 4.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN85 ialah 1.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1799615.45529605. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.99M.