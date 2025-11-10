VIDT DAO Harga Hari Ini

Harga langsung VIDT DAO (VIDT) hari ini ialah $ 0.00001225, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VIDT kepada USD penukaran adalah $ 0.00001225 setiap VIDT.

VIDT DAO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,651.7, dengan bekalan edaran sebanyak 869.80M VIDT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VIDT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.072876, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001209.

Dalam prestasi jangka pendek, VIDT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -96.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

VIDT DAO (VIDT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.65K$ 10.65K $ 10.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.25K$ 12.25K $ 12.25K Bekalan Peredaran 869.80M 869.80M 869.80M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

