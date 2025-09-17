Lagi Mengenai VDL

Vidulum Harga (VDL)

1 VDL ke USD Harga Langsung:

$0.00076485
$0.00076485$0.00076485
0.00%1D
Vidulum (VDL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:56:11 (UTC+8)

Vidulum (VDL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.791764
$ 0.791764$ 0.791764

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Vidulum (VDL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VDL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VDL sepanjang masa ialah $ 0.791764, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VDL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vidulum (VDL) Maklumat Pasaran

$ 14.36K
$ 14.36K$ 14.36K

--
----

$ 14.36K
$ 14.36K$ 14.36K

18.77M
18.77M 18.77M

18,773,174.0
18,773,174.0 18,773,174.0

Had Pasaran semasa Vidulum ialah $ 14.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VDL ialah 18.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 18773174.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.36K.

Vidulum (VDL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Vidulum kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Vidulum kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Vidulum kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Vidulum kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-56.53%
60 Hari$ 0-72.79%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Vidulum (VDL)

Vidulum is designed to make cryptocurrency adoption and ownership accessible to users of all skill levels. It centers around a multi-currency web wallet that allows users to store, access, and manage their cryptocurrencies through modern web browsers. The platform emphasizes user control over their crypto private keys, underscoring the principle of "your keys, your crypto." A core feature of the Vidulum ecosystem is its native crypto coin, VDL, which serves to reward users for utilizing the application and is continually being developed for new utilities within the web wallet .

Vidulum (VDL) Sumber

Laman Web Rasmi

Vidulum Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Vidulum (VDL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Vidulum (VDL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vidulum.

Semak Vidulum ramalan harga sekarang!

VDL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Vidulum (VDL)

Memahami tokenomik Vidulum (VDL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VDL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Vidulum (VDL)

Berapakah nilai Vidulum (VDL) hari ini?
Harga langsung VDL dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VDL ke USD?
Harga semasa VDL ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Vidulum?
Had pasaran untuk VDL ialah $ 14.36K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VDL?
Bekalan edaran VDL ialah 18.77M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VDL?
VDL mencapai harga ATH sebanyak 0.791764 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VDL?
VDL melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan VDL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VDLialah -- USD.
Adakah VDL akan naik lebih tinggi tahun ini?
VDL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VDLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.