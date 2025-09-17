Vidulum (VDL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.791764$ 0.791764 $ 0.791764 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Vidulum (VDL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VDL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VDL sepanjang masa ialah $ 0.791764, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VDL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vidulum (VDL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K Bekalan Peredaran 18.77M 18.77M 18.77M Jumlah Bekalan 18,773,174.0 18,773,174.0 18,773,174.0

Had Pasaran semasa Vidulum ialah $ 14.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VDL ialah 18.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 18773174.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.36K.