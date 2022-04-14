Tokenomik Vidulum (VDL)

Tokenomik Vidulum (VDL)

Lihat cerapan utama tentang Vidulum (VDL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Vidulum (VDL) Maklumat

Vidulum is designed to make cryptocurrency adoption and ownership accessible to users of all skill levels. It centers around a multi-currency web wallet that allows users to store, access, and manage their cryptocurrencies through modern web browsers. The platform emphasizes user control over their crypto private keys, underscoring the principle of "your keys, your crypto." A core feature of the Vidulum ecosystem is its native crypto coin, VDL, which serves to reward users for utilizing the application and is continually being developed for new utilities within the web wallet .

Laman Web Rasmi:
https://vidulum.app/

Vidulum (VDL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Vidulum (VDL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 14.36K
Jumlah Bekalan:
$ 18.77M
Bekalan Edaran:
$ 18.77M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 14.36K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.791764
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00076485
Tokenomik Vidulum (VDL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Vidulum (VDL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VDL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VDL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VDL, terokai VDL harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.