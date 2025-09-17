Vidya (VIDYA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01775462 $ 0.01775462 $ 0.01775462 24J Rendah $ 0.02065812 $ 0.02065812 $ 0.02065812 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01775462$ 0.01775462 $ 0.01775462 24J Tinggi $ 0.02065812$ 0.02065812 $ 0.02065812 Sepanjang Masa $ 0.554225$ 0.554225 $ 0.554225 Harga Terendah $ 0.01275099$ 0.01275099 $ 0.01275099 Perubahan Harga (1J) +1.12% Perubahan Harga (1D) +0.70% Perubahan Harga (7D) -9.57% Perubahan Harga (7D) -9.57%

Vidya (VIDYA) harga masa nyata ialah $0.01828003. Sepanjang 24 jam yang lalu, VIDYA didagangkan antara $ 0.01775462 rendah dan $ 0.02065812 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VIDYA sepanjang masa ialah $ 0.554225, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01275099.

Dari segi prestasi jangka pendek, VIDYA telah berubah sebanyak +1.12% sejak sejam yang lalu, +0.70% dalam 24 jam dan -9.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vidya (VIDYA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 744.73K$ 744.73K $ 744.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 911.07K$ 911.07K $ 911.07K Bekalan Peredaran 40.87M 40.87M 40.87M Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa Vidya ialah $ 744.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VIDYA ialah 40.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 911.07K.