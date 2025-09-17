Violet (VIOLET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00170635$ 0.00170635 $ 0.00170635 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +2.34% Perubahan Harga (7D) +3.15% Perubahan Harga (7D) +3.15%

Violet (VIOLET) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VIOLET didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VIOLET sepanjang masa ialah $ 0.00170635, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VIOLET telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +2.34% dalam 24 jam dan +3.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Violet (VIOLET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.80K$ 12.80K $ 12.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.80K$ 12.80K $ 12.80K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Violet ialah $ 12.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VIOLET ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.80K.