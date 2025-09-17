VIPER (VIPER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.77% Perubahan Harga (1D) +6.67% Perubahan Harga (7D) -14.15% Perubahan Harga (7D) -14.15%

VIPER (VIPER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VIPER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VIPER sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VIPER telah berubah sebanyak +0.77% sejak sejam yang lalu, +6.67% dalam 24 jam dan -14.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VIPER (VIPER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 233.08K$ 233.08K $ 233.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 233.08K$ 233.08K $ 233.08K Bekalan Peredaran 76.72B 76.72B 76.72B Jumlah Bekalan 76,715,880,000.0 76,715,880,000.0 76,715,880,000.0

Had Pasaran semasa VIPER ialah $ 233.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VIPER ialah 76.72B, dengan jumlah bekalan sebanyak 76715880000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 233.08K.