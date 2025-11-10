Viper Cash Harga Hari Ini

Harga langsung Viper Cash (VIP) hari ini ialah $ 0.00436513, dengan 5.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VIP kepada USD penukaran adalah $ 0.00436513 setiap VIP.

Viper Cash kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 91,668, dengan bekalan edaran sebanyak 21.00M VIP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VIP didagangkan antara $ 0.00411997 (rendah) dan $ 0.00436252 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04533569, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00398153.

Dalam prestasi jangka pendek, VIP dipindahkan +1.03% dalam sejam terakhir dan -28.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Viper Cash (VIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 91.67K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 91.67K Bekalan Peredaran 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0

