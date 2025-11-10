Virgen Harga Hari Ini

Harga langsung Virgen (VIRGEN) hari ini ialah $ 0.00104997, dengan 11.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VIRGEN kepada USD penukaran adalah $ 0.00104997 setiap VIRGEN.

Virgen kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,049,973, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B VIRGEN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VIRGEN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0.00106442 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03441068, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, VIRGEN dipindahkan -0.81% dalam sejam terakhir dan -38.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Virgen (VIRGEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

