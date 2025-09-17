Virgo (VIRGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00780423$ 0.00780423 $ 0.00780423 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.24% Perubahan Harga (1D) -4.98% Perubahan Harga (7D) +23.65% Perubahan Harga (7D) +23.65%

Virgo (VIRGO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VIRGO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VIRGO sepanjang masa ialah $ 0.00780423, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VIRGO telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, -4.98% dalam 24 jam dan +23.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Virgo (VIRGO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 859.48K$ 859.48K $ 859.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 859.48K$ 859.48K $ 859.48K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,993,237.540653 999,993,237.540653 999,993,237.540653

Had Pasaran semasa Virgo ialah $ 859.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VIRGO ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999993237.540653. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 859.48K.