Virtu by Virtuals Logo

Virtu by Virtuals Harga (VIRTU)

Tidak tersenarai

1 VIRTU ke USD Harga Langsung:

$0.00018549
$0.00018549$0.00018549
+4.90%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Virtu by Virtuals (VIRTU) Carta Harga Langsung
Virtu by Virtuals (VIRTU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00017572
$ 0.00017572$ 0.00017572
24J Rendah
$ 0.00019037
$ 0.00019037$ 0.00019037
24J Tinggi

$ 0.00017572
$ 0.00017572$ 0.00017572

$ 0.00019037
$ 0.00019037$ 0.00019037

$ 0.01073685
$ 0.01073685$ 0.01073685

$ 0.00012703
$ 0.00012703$ 0.00012703

+0.75%

+4.86%

-8.81%

-8.81%

Virtu by Virtuals (VIRTU) harga masa nyata ialah $0.00018531. Sepanjang 24 jam yang lalu, VIRTU didagangkan antara $ 0.00017572 rendah dan $ 0.00019037 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VIRTU sepanjang masa ialah $ 0.01073685, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00012703.

Dari segi prestasi jangka pendek, VIRTU telah berubah sebanyak +0.75% sejak sejam yang lalu, +4.86% dalam 24 jam dan -8.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Virtu by Virtuals (VIRTU) Maklumat Pasaran

$ 184.43K
$ 184.43K$ 184.43K

--
----

$ 184.43K
$ 184.43K$ 184.43K

998.68M
998.68M 998.68M

998,684,587.416548
998,684,587.416548 998,684,587.416548

Had Pasaran semasa Virtu by Virtuals ialah $ 184.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VIRTU ialah 998.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998684587.416548. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 184.43K.

Virtu by Virtuals (VIRTU) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Virtu by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Virtu by Virtuals kepada USD adalah $ +0.0000097453.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Virtu by Virtuals kepada USD adalah $ -0.0000568366.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Virtu by Virtuals kepada USD adalah $ -0.00015325218344067946.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.86%
30 Hari$ +0.0000097453+5.26%
60 Hari$ -0.0000568366-30.67%
90 Hari$ -0.00015325218344067946-45.26%

Apakah itu Virtu by Virtuals (VIRTU)

Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Virtu by Virtuals (VIRTU) Sumber

Laman Web Rasmi

Virtu by Virtuals Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Virtu by Virtuals (VIRTU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Virtu by Virtuals (VIRTU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Virtu by Virtuals.

Semak Virtu by Virtuals ramalan harga sekarang!

VIRTU kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Virtu by Virtuals (VIRTU)

Memahami tokenomik Virtu by Virtuals (VIRTU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VIRTU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Virtu by Virtuals (VIRTU)

Berapakah nilai Virtu by Virtuals (VIRTU) hari ini?
Harga langsung VIRTU dalam USD ialah 0.00018531 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VIRTU ke USD?
Harga semasa VIRTU ke USD ialah $ 0.00018531. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Virtu by Virtuals?
Had pasaran untuk VIRTU ialah $ 184.43K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VIRTU?
Bekalan edaran VIRTU ialah 998.68M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VIRTU?
VIRTU mencapai harga ATH sebanyak 0.01073685 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VIRTU?
VIRTU melihat harga ATL sebanyak 0.00012703 USD.
Berapakah jumlah dagangan VIRTU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VIRTUialah -- USD.
Adakah VIRTU akan naik lebih tinggi tahun ini?
VIRTU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VIRTUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.