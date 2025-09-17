Virtu by Virtuals (VIRTU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00017572 24J Tinggi $ 0.00019037 Sepanjang Masa $ 0.01073685 Harga Terendah $ 0.00012703 Perubahan Harga (1J) +0.75% Perubahan Harga (1D) +4.86% Perubahan Harga (7D) -8.81%

Virtu by Virtuals (VIRTU) harga masa nyata ialah $0.00018531. Sepanjang 24 jam yang lalu, VIRTU didagangkan antara $ 0.00017572 rendah dan $ 0.00019037 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VIRTU sepanjang masa ialah $ 0.01073685, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00012703.

Dari segi prestasi jangka pendek, VIRTU telah berubah sebanyak +0.75% sejak sejam yang lalu, +4.86% dalam 24 jam dan -8.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Virtu by Virtuals (VIRTU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 184.43K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 184.43K Bekalan Peredaran 998.68M Jumlah Bekalan 998,684,587.416548

Had Pasaran semasa Virtu by Virtuals ialah $ 184.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VIRTU ialah 998.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998684587.416548. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 184.43K.